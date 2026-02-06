Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti
Kocaeli’de Ziraat Türkiye Kupası maçının devre arasında tribünden beton zemine düşen 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalbinin üç kez durduğu belirtilen genç taraftarın ölümü sonrası Kocaelispor Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı.
Kocaelispor, tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında, maraton tribün doğu blokları alt kata inmek isteyen 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, dengesini yitirerek 10 metre yüksekten beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı.
İlk müdahalesini stadyumun dışında yapan sağlık ekipleri kalbi duran genç taraftar Harda Kaçmaz’a dakikalarca kalp masajı yaptı.
3 KEZ KALBİ DURDU
Sağlıkçıların müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anından sonra 3 kez kalbinin durduğu belirtilen genç taraftar hayatını kaybetti.
Kocaelispor Kulübü'nden Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Maalesef Harda’yı kaybettik…
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.
Seni asla unutmayacağız Harda…"
TAKIMLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Hayatını kaybeden Kaçmaz için Gaziantep FK, Kayserispor, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Beşiktaş sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.