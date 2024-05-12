Kocaelispor'da ikinci Ertuğrul Sağlam dönemi

Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 1.5+. yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocelispor'da teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Sağlam ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kocaelispor'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Ailemize tekrar hoş geldin Ertuğrul Sağlam" denildi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Ailemize tekrar hoş geldin Ertuğrul Sağlam! ✍🏻 pic.twitter.com/awNIEmFIIT — Kocaelispor (@Kocaelispor) May 12, 2024

Deneyimli çalıştırıcı, ilk döneminde Kocaelispor ile 24 maça çıkmıştı.

Kariyerinde Beşiktaş teknik direktörlüğü görevi de bulunan Sağlam, Bursaspor ile de Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.