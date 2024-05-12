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Kocaelispor'da ikinci Ertuğrul Sağlam dönemi

Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 1.5+. yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Spor
  • 12.05.2024 17:17
  • Giriş: 12.05.2024 17:17
  • Güncelleme: 12.05.2024 17:25
Kaynak: Spor Servisi
Kocaelispor'da ikinci Ertuğrul Sağlam dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocelispor'da teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada Sağlam ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kocaelispor'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Ailemize tekrar hoş geldin Ertuğrul Sağlam" denildi.

Deneyimli çalıştırıcı, ilk döneminde Kocaelispor ile 24 maça çıkmıştı.

Kariyerinde Beşiktaş teknik direktörlüğü görevi de bulunan Sağlam, Bursaspor ile de Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. 

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