Kocaelispor'dan kadroya takviye

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 21 yaşındaki İspanyol futbolcu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonuna tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Orta sahada görev yapan Mahamadou Susoho, sezonun ilk yarısında İskoç ekibi Livingston'da kiralık olarak forma giydi.