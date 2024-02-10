Kocaelispor David Skhirtladze ile kiralık olarak anlaştı

Kocaelispor transfer sezonunun kapanmasına saatler kala David Skhirtladze ile kiralık olarak anlaştı.

Douglas Tanque’nin serbest kalma maddesini kullanarak Japonya’ya transfer olmasının ardından 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gürcü oyuncu David Skhirtladze ile anlaştı. Dinamo Tiflis takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu ile kiralık olarak el sıkışıldığı öğrenildi.

Gürcü oyuncu forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabiliyor.