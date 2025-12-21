Kocaelispor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile grup maçlarının başlayacağını söyledi.

Sahalarında mücadele etmeyi avantaj gördüklerini ifade eden İnan, "İnşallah Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başlamak istiyoruz. Bugün Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başlıyoruz. Yorgun olan oyuncularımız var. Onları riske etmemek adına dinlendireceğiz. Oynaması gereken, şans vermemiz gereken oyuncularımız var. Genel olarak baktığınızda takımdaki bütün oyuncular neredeyse aynı oranda süre aldılar. O nedenle as oyuncu ya da yedek oyuncu diye ayırt etmiyorum. Bu maçı önemsiyoruz, kupada hedefimiz var." ifadesini kullandı.

İnan, takımının iyi olduğunu ve herkesin canla başla mücadele ettiğini dile getirerek, hepsinden de memnun olduğunu dile getirdi.

Devre arası için ay sonunda tesislerde bir araya gelip burada 5 gün hazırlanacaklarını aktaran İnan, 4 Ocak'ta Antalya kampının başlayacağını bildirdi.

İnan, kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulunduğunu belirterek, transfer döneminde takımdan ayrılık olup olmayacağına bakacaklarını, buna göre 2-3 transfer yapmalarının kendileri için yeterli olacağını söyledi.

Bir gazetecinin "Hiç iddia oynadınız mı?" sorusu üzerine İnan, şöyle devam etti:

"Hiç oynamadım. Hayatımda böyle bir şeyim hiç olmadı. Federasyon başkanımız bütün açıklamaları yaptı eğer bir suç varsa zaten adli makamlarda bu görülüyor. Transfer konusunda kafamızda belli başlı oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Netlik kazandıktan sonra girişimleri yapacağız. Cezamız var. Ayrılıklar olabilir, olacak, Tarkan büyük ihtimalle bir daha bizimle olmayacak. Onların yerine Türk oyuncu en önemli transfer politikamız olabilir."

- Darko: “Hedefim ikinci yarı daha iyi performans sergilemek”

Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Darko Churlinov da ligin ilk 7-8 maçlık döneminin birbirlerini tanımakla geçtiğini dile getirerek sonra oyunlarının geliştiğini dile getirdi.

Ligin ikinci devresinde oyunlarının daha iyiye gideceğini ifade eden Churlinov, son 2-3 maçta performansının iyiye gittiğini aktararak "Sezonun ilk yarısında iyi performans sergilemediğimin farkındayım. Hedefim ikinci yarı daha iyi bir performans sergilemek. Çünkü buraya gelirken hedefim Kocaelispor için en iyisini yapmaktı." değenlendirmesini yaptı.