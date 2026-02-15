Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yi devirdi

Süper Lig'in 22'nci haftasında Kocaelispor evinde Gaziantep FK'yi konuk etti. Mücadelenin başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuran yeşil-siyahlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kocaeli 30 puana yükselirken Gaziantep 28 puanda kaldı.

2. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla topla buluşan Agyei'nin şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada sağdan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasının sol çaprasında Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere gönderdi.

20. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Petkovic'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci Zafer Görgen'in müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti.

İLK GOL AGYEI'DEN

36. dakikada Kocaelispor 1-0 öne geçti. Sol kanatta Haidara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Agyei, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıla kaldı. Agyei, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+1. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun yaptığı ortada, ceza sahasında Kozlowski'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. Kocaelispor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren 76'da Serdar Dursun'un attığı golle farkı ikiye çıkardı. 81'de sahneye çıkan Rigoberto Rivas karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0.