Kocaelispor – Eyüpspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu hafta Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Kocaelispor, güçlü rakibi Eyüpspor ile karşılaşacak. Taraftarların en çok merak ettiği sorular ise maçın hakemleri, tarihi, saati ve yayın bilgileri oldu.

KOCAELİSPOR – EYÜPSPOR MAÇI HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı görevlendirmelere göre maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak. Birinci yardımcı hakem Samet Çavuş, ikinci yardımcı hakem ise Samet Çiçek olarak belirlendi.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini Ayberk Demirbaş yapacak. Karşılaşmada gözlemci olarak Cem Papila görev alırken, temsilciler Serkan Yurdabak, Eren Öztürk ve Mehmet Canavar olacak.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Futbolseverlerin merak ettiği “Kocaelispor – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu da yanıt buldu.

Karşılaşma, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 17:00’de Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, Bein Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.