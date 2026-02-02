Kocaelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. “Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?”, “Fenerbahçe maçı var mı?” ve “Kocaelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman?” soruları, en çok merak edilen başlıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

FENERBAHÇE’NİN FORM DURUMU VE SON MAÇI

Ligde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de adını üst tura yazdırarak başarılı bir grafik çiziyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11’LER

Kocaelispor

Gökhan; Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara; Keita, Show, Linetty; Agyei, Petkovic, Rivas

Fenerbahçe

Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Nene; Talisca

FENERBAHÇE’NİN 3 EKSİĞİ VAR

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında üç oyuncusundan yararlanamayacak. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ve Levent Mercan kadroda yer almayacak.

Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan ve FCSB maçında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran’ın da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe’de Edson Alvarez ve Anthony Musaba sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIMIN 42. RANDEVUSU

Kocaelispor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 42. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 41 maçta Fenerbahçe 21 galibiyet alırken, 13 karşılaşma berabere bitti. Kocaelispor ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 74 gol atarken, Kocaelispor 33 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

KOCAELİ’DEKİ MAÇLARDA DENGE DİKKAT ÇEKİYOR

İki takım Kocaeli’de ligde 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 8 galibiyet alırken, ev sahibi ekip 7 kez kazandı ve 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 30 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M P 1 Galatasaray 20 15 4 1 49 2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 3 Trabzonspor 20 12 6 2 42 4 Göztepe 20 11 6 3 39 5 Beşiktaş 20 10 6 4 36 9 Kocaelispor 19 6 6 7 24

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 20.00’de oynanacak. Mücadeleye Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. “Fenerbahçe maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı ise net: Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BİLGİLERİ

Futbolseverler, “Fenerbahçe maçı CANLI izle” ve “Fenerbahçe maçı bu akşam” aramalarıyla yayın bilgilerini araştırıyor. Karşılaşma, yalnızca beIN Sports 1 aboneliği olan izleyiciler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Maç saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe maçı nerede oynanıyor?

Karşılaşma, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanacak.

Fenerbahçe maç skor bilgisi nereden takip edilir?

Maç skoru, beIN Sports canlı yayını ve anlık skor servisleri üzerinden takip edilebilir.

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, hem zirve yarışını hem de orta sıralardaki dengeyi yakından ilgilendiriyor. Namağlup serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe ile taraftarı önünde sürpriz peşinde olan Kocaelispor’un mücadelesi, Pazartesi akşamının en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday.