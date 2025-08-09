Giriş / Abone Ol
Kocaelispor, forma göğüs sponsorluğu için Safiport ile 1 sezonluk anlaştı

Ajans Haberleri
Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Kocaelispor Kulübü, forma göğüs reklamı ve muhtelif reklam alanları kullanımı kapsamında Safiport ile 1 sezonluk anlaşıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Safiport arasında 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere müsabaka forması göğüs reklam alanı ile muhtelif reklam alanları kullanımı kapsamında sponsorluk anlaşması yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kulübe olan katkılarından dolayı Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi'ye teşekkür edildi.

