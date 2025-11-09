Kocaelispor-Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken notlar: İlk 11'ler açıklandı

Süper Lig’de 12. haftanın en merakla beklenen maçında lider Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak. Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı farklı yenerek moral depolayan sarı-kırmızılı ekip, Kocaeli’de de kazanarak hem liderliğini perçinlemek hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Okan Buruk’un öğrencileri ligde oynadıkları 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Kocaelispor ise sezona istediği gibi başlayamadı. Körfez ekibi 11 puanla 15. sırada bulunuyor. Selçuk İnan yönetiminde son haftalarda dirençli bir oyun sergileyen yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde bir sürpriz peşinde.

REKABETTE ÇARPICI İSTATİSTİKLER

Kocaelispor ile Galatasaray, Süper Lig’de 41. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray’ın büyük üstünlüğü dikkat çekiyor: sarı-kırmızılılar 25, Kocaelispor 6 galibiyet aldı; 9 maç berabere sonuçlandı. Galatasaray rakip filelere 76 gol gönderirken, Körfez ekibi 38 golle yanıt verdi.

Kocaeli’de oynanan maçlarda ise denge biraz ev sahibinden yana. Ancak Galatasaray bu deplasmanda son 6 maçı da kazandı ve tam 41 yıldır Kocaeli’de kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’e yeni yükselen takımlara karşı dış sahada oynadığı son 10 maçı da kazandı ve kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürme peşinde.

SELÇUK İNAN, ESKİ YUVAYA KARŞI

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, futbolculuk döneminde 9 yıl formasını giydiği, kaptanlık yaptığı Galatasaray’a karşı 4. kez teknik direktör olarak sahaya çıkacak. Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa’nın başında Galatasaray’a karşı çıktığı üç maçın tamamını kaybeden genç teknik adam, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Galatasaray’da Yunus Akgün ameliyatı nedeniyle, İlkay Gündoğan ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Lucas Torreira kart sınırında bulunuyor. Son 4 maçta 6 gol atan Victor Osimhen yüksek form grafiğini sürdürürken, Leroy Sane deplasmanlarda attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle takımın hücum yükünü çekiyor.

Galatasaray, Süper Lig’de son 19 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında aldı; o günden bu yana 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Deplasmanda oynadığı son 9 maçı da kazanan Okan Buruk’un ekibi, kulüp tarihinin rekorunu genişletmek istiyor.

İLK 11’LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Barış Alper, Icardi, Osimhen.