Kocaelispor - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Süper Lig 14. Hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 14. hafta ile devam ederken, gözler haftanın açılış maçına çevrildi. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, deplasmanda Kocaelispor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Teknik direktör değişiminin ardından inişli çıkışlı sonuçlar alan kırmızı-siyahlılar, Volkan Demirel yönetiminde çıkış ararken, Kocaelispor karşısında alacağı puan ya da puanlar büyük önem taşıyor. İşte maç öncesi Gençlerbirliği'nin son durumu, takımın form grafiği, eksikler ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE VOLKAN DEMİREL ETKİSİ

Takımda yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası Hüseyin Eroğlu’nun yerine göreve gelen Volkan Demirel, yeni takımıyla üç karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte:

Göztepe deplasmanında 1-0 mağlubiyet,

RAMS Başakşehir karşısında 2-1 galibiyet,

Galatasaray’a karşı deplasmanda 3-2 mağlubiyet yaşandı.

Özellikle Galatasaray maçında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Gençlerbirliği, güçlü rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ancak gösterdiği mücadele futbol kamuoyunda olumlu yorumlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, 11 puanla 15. sırada yer alıyor. Takım, düşme hattının hemen üstünde bulunurken Kocaelispor karşılaşması puan tablosundaki konumu açısından büyük önem taşıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KİMLER EKSİK?

Maç öncesi Gençlerbirliği'nde iki önemli isim kadroda yer alamayacak:

Sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan ,

, Kırmızı kart cezalısı Thalisson Kelven da Silva

Bu eksikler özellikle savunma hattı ve kalede teknik ekibin planlarını etkileyebilir.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON 3 MAÇI

Rakip Skor Durum Göztepe (D) 1-0 Mağlubiyet RAMS Başakşehir (E) 2-1 Galibiyet Galatasaray (D) 3-2 Mağlubiyet

KOCAELİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİLGİLERİ

Maç Kocaelispor - Gençlerbirliği Hafta Trendyol Süper Lig 14. Hafta Tarih 28 Kasım 2025 Cuma Saat 20.00 Stat Kocaeli Stadı Yayın beIN Sports (Canlı ve şifreli)

MAÇIN ÖNEMİ NEDİR?

Gençlerbirliği açısından bu maç sadece üç puanlık bir mücadele değil aynı zamanda üst sıralara tutunma, moral kazanma ve takım bütünlüğünü güçlendirme fırsatı anlamına geliyor.

Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Karşılaşma 28 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak.

Maç saat kaçta başlayacak?

Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Maç, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği'nde kimler eksik?

Sakat kaleci Gökhan Akkan ve kırmızı kart cezalısı Thalisson Kelven kadroda yer almıyor.

Kocaelispor - Gençlerbirliği mücadelesi, hem lig sıralaması hem de takımın moral yükselişi açısından büyük önem taşıyor. Volkan Demirel’in öğrencileri, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşmanın tüm detayları için gelişmeleri takipte kalabilirsiniz.