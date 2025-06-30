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Kocaelispor, golcü futbolcu Marcao'ya veda etti

Ajans Haberleri
  • 30.06.2025 18:15
  • Giriş: 30.06.2025 18:15
  • Güncelleme: 30.06.2025 18:15
Kaynak: AA
Kocaelispor, golcü futbolcu Marcao'ya veda etti

KOCAELİ (AA) - Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık sözleşmesi biten Brezilyalı santrfor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Marcao) takımdan ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeşil-siyahlı takıma katkısı için futbolcuya teşekkür edilirken, yeni yolculuğunda başarı dilendi.

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den geçen sezon kiralanan Marcao, Kocaelispor formasıyla 2024-2025 sezonunda çıktığı 27 resmi maçta 9 gol kaydetti.

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