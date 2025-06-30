Kocaelispor, golcü futbolcu Marcao'ya veda etti
Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık sözleşmesi biten Brezilyalı santrfor Marcos Vinicius Do Amaral Alves (Marcao) takımdan ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeşil-siyahlı takıma katkısı için futbolcuya teşekkür edilirken, yeni yolculuğunda başarı dilendi.
Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den geçen sezon kiralanan Marcao, Kocaelispor formasıyla 2024-2025 sezonunda çıktığı 27 resmi maçta 9 gol kaydetti.