Kocaelispor hedef büyüttü

Sezona istediği gibi başlayamayan Kocaelispor, son haftalardaki performansıyla dikkat çekici bir çıkış yakaladı. Ligin ilk 7 haftasında yalnızca 2 beraberlik alabilen ve 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlılar, ekim ayından itibaren topladıkları puanlarla son sıradan dokuzunculuğa kadar yükseldi.

16 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig’e kötü bir giriş yapan Körfez temsilcisi, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yükselişini sürdürmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Ekim ayında Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarından üçer puan çıkaran Kocaelispor, ayın sonunda Başakşehir’e deplasmanda penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Kasım ayında da ivmesini koruyan yeşil-siyahlılar, 9 Kasım’da lider Galatasaray’ı sahasında 1-0 mağlup ederek sezonun en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı. Son olarak ligin güçlü ekiplerinden Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kocaelispor, hanesine yazdırdığı 1 puanla yükselişine katkı sağladı.

İlk 7 haftada topladığı yalnızca 2 puanın ardından ekim ve kasım aylarında 13 puan kazanan Körfez temsilcisi, maç fazlasıyla 15 puana ulaştı ve dokuzuncu sıraya tırmandı.

"DOĞRU YOLDAYIZ"

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olduklarını ifade etti. Takımın doğru yolda olduğunu belirten Genç, oyuncuların ortaya koyduğu mücadele ve konsantrasyonun gelecek adına umut verdiğini söyledi. Genç, teknik ekibin her maçı detaylı şekilde analiz ettiğini vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Fiziksel hazırlık ve oyun planımız üzerine yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Takım içindeki rekabet ortamı performansın yükselmesine ciddi katkı sağlıyor.”

Takım içindeki birlikteliğin sahaya yansıdığını belirten Genç, hedeflerinin mevcut ivmeyi korumak olduğunu söyledi: “Üst sıralara tırmanmak için istikrarlı bir çizgi yakalamamız gerektiğinin farkındayız. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteği de bizim için büyük motivasyon. Onların coşkusunu arkamızda hissettiğimizde sahadaki enerjimiz çok daha artıyor.”

Kadir Genç, sözlerini takımın hedeflerine vurgu yaparak tamamladı:

“Kocaelispor büyük hedefleri olan bir kulüp. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya, fedakarlık yapmaya ve doğru adımları atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde performansımızı sürdürülebilir hale getirmek temel önceliğimiz. Taraftarımızın desteğiyle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğimize inanıyoruz.”