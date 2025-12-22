Kocaelispor iç sahayı kaleye çevirdi

Süper Lig’in ilk yarısını 23 puanla tamamlayan Kocaelispor, puan tablosunu büyük ölçüde iç saha performansıyla ayakta tuttu. Yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda istikrar yakalamakta zorlanırken Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda daha dengeli bir grafik çizdi.

Kocaelispor, ligin ilk yarısında evinde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı; yalnızca 1 kez puan kaybıyla sahadan ayrıldı. Bu periyotta 18 puan toplayan Körfez ekibi, toplam puanının önemli bölümünü İzmit’te hanesine yazdırdı.

Sezona teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde giren ve Süper Lig’e 16 yıl sonra dönen Kocaelispor, fikstürün de etkisiyle ilk haftalarda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşılaşmalarını kapsayan ilk 7 haftada yalnızca 2 puan toplayabildi. Bu puanlar, iç sahada Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile oynanan ve 1-1 biten iki mücadeleden geldi.

Ligde ilk 7 haftayı 2 puanla tamamlayıp 18. sıraya kadar gerileyen Kocaelispor, ilk galibiyetini 8. haftada sahasında ikas Eyüpspor’u 1-0 yenerek aldı. Bu maç, takımın toparlanma sürecinin başlangıcı oldu.

İÇ SAHADA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

İlerleyen haftalarda sonuçlarını toparlayan yeşil-siyahlılar, son 10 haftalık süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken sadece 1 kez mağlup oldu. Bu tek yenilgi, 11. haftada deplasmanda RAMS Başakşehir karşısında geldi.

Kocaelispor, iç sahada ise Samsunspor’a 2. haftada 1-0 kaybettikten sonra oynadığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. İlk yarının en dikkat çeken sonuçlarından biri de 12. haftada Galatasaray’a karşı geldi: Kocaelispor, İzmit’te oynanan mücadeleyi Agyei’nin golüyle 1-0 kazandı.

Evindeki 9 maçta 9 gol atan Kocaelispor, kalesinde 4 gol gördü. İç sahadaki en farklı galibiyet ise 10. haftada Corendon Alanyaspor’a karşı alınan 2-0’lık skor oldu.

Deplasmanda oynadığı 8 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi ile 5 puan toplayabildi. Bu süreçte dış sahada 6 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde 13 gol gördü.

Kocaelispor, sezonun ikinci yarısında “dört büyükler” içinde yalnızca Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar, ikinci yarının ilk haftası olan 18. haftada Trabzonspor’u sahasında ağırlayacak. Körfez ekibi ayrıca 20. haftada Fenerbahçe’yi, 24. haftada ise Beşiktaş’ı İzmit’te konuk ederek güçlü rakiplerine karşı iç sahada puan arayacak.