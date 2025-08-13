Kocaelispor, kanat oyuncusu Can Keleş'i kiralık olarak renklerine bağladı
Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kanat oyuncusu Can Keleş kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Beşiktaş AŞ arasında futbolcu Can Keleş'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda anlaşılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymişti.