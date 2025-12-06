Kocaelispor Kasımpaşa maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakın takibe aldığı Kasımpaşa Kocaelispor maçı için arama motorlarında “hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları yoğun şekilde yapılıyor. Bu kritik mücadele öncesi iki takımın ligdeki durumu, maç saati ve yayın bilgilerini tek haberde derledik.

KASIMPAŞA VE KOCAELİSPOR’UN LİG DURUMU

Takım O G B M Puan Sıra Kasımpaşa 14 3 4 7 13 14. Kocaelispor 14 5 3 6 18 8.

Kasımpaşa ligde son haftalara girilirken alt sıralardan uzaklaşmak, Kocaelispor ise üst sıralara yaklaşmak için sahaya çıkacak.

KOCAELİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Süper Lig 15. Hafta: Kocaelispor – Kasımpaşa Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa, 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Mücadele Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak.

Kritik karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kocaelispor – Kasımpaşa karşılaşması Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor – Kasımpaşa maçı heyecan yaratan karşılaşmalar arasında yer alıyor. Takımların lig sıralamasındaki konumları düşünüldüğünde, mücadele hem alt sıraları hem de orta sıraları yakından ilgilendiriyor. 7 Aralık Pazar günü Bein Sports ekranlarından maçın tüm detayları canlı olarak takip edilebilecek.