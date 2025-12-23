Kocaelispor kupaya galibiyetle başladı

Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk hafta mücadelesinde Kocaelispor, Turka Kocaeli Stadyumu’nda Erzurumspor FK’yi konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

CHURLINOV'DAN İKİ GOL

Kocaelispor’a galibiyeti getiren goller, 18 ve 45. dakikalarda Darko Churlinov ile 53. dakikada Joseph Nonge’den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 88. dakikada Brandon Baiye kaydetti.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, gruptaki ilk maçını kazanarak 3 puana ulaştı. Erzurumspor FK ise kupaya puansız başladı.

C Grubu’nda ikinci hafta karşılaşmalarında Kocaelispor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.