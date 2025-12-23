Kocaelispor kupaya galibiyetle başladı
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yi 3-1 mağlup ederek gruplara 3 puanla giriş yaptı.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk hafta mücadelesinde Kocaelispor, Turka Kocaeli Stadyumu’nda Erzurumspor FK’yi konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
CHURLINOV'DAN İKİ GOL
Kocaelispor’a galibiyeti getiren goller, 18 ve 45. dakikalarda Darko Churlinov ile 53. dakikada Joseph Nonge’den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 88. dakikada Brandon Baiye kaydetti.
Bu sonucun ardından Kocaelispor, gruptaki ilk maçını kazanarak 3 puana ulaştı. Erzurumspor FK ise kupaya puansız başladı.
C Grubu’nda ikinci hafta karşılaşmalarında Kocaelispor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.