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Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 16:57
  • Giriş: 07.08.2024 16:57
  • Güncelleme: 07.08.2024 16:57
Kaynak: AA
Kocaelispor, Mijo Caktas'ı kadrosuna kattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mijo Caktas arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Mijo!" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon devre arasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olan 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 13 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

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