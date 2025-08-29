Kocaelispor, milli araya moralli girmek istiyor

KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçı kaybeden Kocaelispor, 4. haftada yarın sahasında oynayacağı Zecorner Kayserispor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor.

Son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e bu yıl dönen yeşil-siyahlılar, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sezonun ilk haftasında Trabzonspor'a konuk olan Kocaelispor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İkinci haftada 20 bine yakın taraftarı önünde Samsunspor ile karşılaşan Körfez temsilcisi 44. dakikada Samet Yalçın'ın kırmızı kart gördüğü maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan yeşil-siyahlılar, rakibine 3-1 yenildi. Hırvat golcü Petkovic'in 22. dakikada serbest vuruştan attığı gol ise bu sezon Kocaelispor'un ligdeki ilk golü oldu.

- Sezona zorlu maçlarla başladı

Sezona Trabzonspor, Samsunspor ve Fenerbahçe gibi güçlü rakiplerle yaptığı maçlarla başlayan Kocaeli temsilcisi, 3 haftada yalnızca 1 gol bulurken, kalesinde 5 gol gördü.

Teknik direktör İnan, transfer döneminde takıma katılan 13 oyuncudan 12'sine geride kalan 3 maçta süre verirken, Altınordu'dan transfer edilen genç kaleci Serhat Öztaşdelen sahaya çıkamadı.

Yeşil-siyahlı ekibin İtalyan ekibi Cagliari'den kiraladığı stoper Mateusz Wieteska, ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçında sağ diz ön çapraz bağından sakatlandı.

- "Oynadığımız futbolla taraftarın takdirini kazandık"

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, geride kalan 3 maçta istedikleri sonucu alamamalarına rağmen oynadıkları futbolla taraftarın takdirini kazandıklarını söyledi.

Genç, Zecorner Kayserispor maçıyla puan özlemini gidermek istediklerini belirterek, "Kayserispor gibi köklü bir camiayla zorlu bir maça çıkacağız. Milli maçlar öncesi buradan puan alarak iyi oyunumuzu puan tablosuna da yansıtmak istiyoruz. Taraftarımızın kuşkusu olmasın milli maçların ardından da eksiklerini tamamlayan Kocaelispor ligde iddialı konuma gelecek bir takımla mücadelesini sürdürecek." diye konuştu.

Taraftarları Zecorner Kayserispor ile yarın oynayacakları maça davet eden Genç, bu müsabakadan alınacak puan ya da puanların, kendileri için iyi bir sürecin başlangıcı olacağını ifade etti.

Kadir Genç, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarında hakem hatalarıyla karşılaştıklarını ve bunun oyunlarını etkilediğini dile getirdi.