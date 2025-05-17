Kocaelispor, öğrenci ve aile kombinelerine yüzde 41 indirim uygulayacak

KOCAELİ (AA) - Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da öğrenciler ve aileler, kombine biletlerini yüzde 41 indirimli satın alabilecek.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce açıklanan takvim doğrultusunda mevcut kombine kartları yenileme, kurumsal ve kongre üyelerine kombine satışlarının 1 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.

Genel kombine satışlarının 1 Haziran itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, "1 Haziran'da başlayacak genel kombine satışlarında aile ve öğrenci kombine indirimleri uygulanacaktır. 1 Haziran'dan itibaren öğrenciler ve aileler (anne, baba ve en fazla 5 çocuk) öğrenci ve kimlik kartlarını KS Store bilet satış noktasında bulunan bilet satış sorumlularına ibraz etmeleri durumunda Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda bulunan diledikleri tribünde yüzde 41 indirimli olarak kombine alma hakkına sahip olacaklardır. Öğrenciler ve aile kombine satışları kesinlikle KS Store bilet satış noktasında yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.