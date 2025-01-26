Kocaelispor - Pendikspor: 3-0
Ardacan UZUN / KOCAELİ, (DHA)-
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut
KOCAELSİPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Tarkan Serbest) Yunus Emre Gedik (Dk. 67 Muharrem Cinan), Pedrinho, Oğulcan Çağlayan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 67 Vukovic), Samet Yalçın, Mendes (Dk. 89 Furkan Gedik), Markao (Dk. 73 Ahmet Sağat)
PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Furkan Mehmet Doğan, Berkay Sülüngöz (Dk. 84 Murat Akça) Alpaslan Öztürk, Sequeria, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Dk. 65 Topalli) Bekir Karadeniz, Del Valle, Eze
KIRMIZI KART: Dk. 12 Eze (Pendikspor)
GOLLER: Dk. 52 ve Dk. 84 Oğulcan Çağlayan, Dk. 90+3 Furkan Gedik (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Yunus Emre Gedik, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın (Kocaelispor), Berkay Sülüngöz, Enes Keskin (Pendikspor)
TFF 1'inci Lig’in 21’inci haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Pendikspor’u 3-0 mağlup etti.
52’nci dakikada Mendes’in savunma arkasına attığı pasta Oğulcan Çağlayan topla buluştu. Çağlayan, ceza sahasının sağ çaprazında yerden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
84’üncü dakikada Muharrem Cinan sol taraftan orta açtı. Gelen topa Arka direkte Oğulcan Çağlayan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
90+3'üncü dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan ortasında Furkan Gedik kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-0.
Maç Kocaelispor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. (DHA)
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