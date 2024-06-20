Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaelispor, sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u renklerine bağladı.

Ajans Haberleri
  • 20.06.2024 18:38
  • Giriş: 20.06.2024 18:38
  • Güncelleme: 20.06.2024 18:38
Kaynak: AA
Kocaelispor, sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Kocaelispor ailesi, taraftarlarımıza ilk transfer müjdesini verebiliriz. Konyaspor’dan sağ bek Ahmet Oğuz’la 2 yıllık anlaşma yapılmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Diğer biten transferleri sırasıyla açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen tecrübeli sağ bek, sözleşmesinin bitmesi üzerine yeşil-beyazlı ekipten ayrılmıştı.

BirGün'e Abone Ol