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Kocaelispor, Şanlıurfa maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 14.02.2024 14:29
  • Giriş: 14.02.2024 14:29
  • Güncelleme: 14.02.2024 14:30
Kaynak: AA
Kocaelispor, Şanlıurfa maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

Körfez Brunga Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı. 

Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kocaelispor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 17 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, 43 puanla 3. sırada yer alıyor.

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