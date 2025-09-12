Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaelispor, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı

Kocaelispor, 33 yaşındaki santrafor Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Spor
  • 12.09.2025 10:06
  • Giriş: 12.09.2025 10:06
  • Güncelleme: 12.09.2025 10:40
Kaynak: DHA
Kocaelispor, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı
Fotoğraf: X/@Kocaelispor

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, İran ekibi Persepolis FC ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kente gelen Serdar Dursun, Körfez Burunga Tesisleri’nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Körfez temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kutsal renklere hoş geldin Serdar. Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

BirGün'e Abone Ol