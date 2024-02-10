Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaelispor, Skhirtladze'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Dinamo Tiflis'ten Davit Skhirtladze'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 13:43
  • Giriş: 10.02.2024 13:43
  • Güncelleme: 10.02.2024 13:43
Kaynak: AA
Kocaelispor, Skhirtladze'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonuna tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BirGün'e Abone Ol