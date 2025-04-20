Kocaelispor Süper Lig'de

Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu.

1. Lig'de en yakın rakipleri Erzurumspor'un evinde yenilmesi ve Karagümrük'ün deplasmanda kaybetmesinin ardından yeşil siyahlı ekip şampiyon oldu.

Yeşil siyahlı ekip 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında ise Esenler Erokspor ile deplasmanına çıkacak.