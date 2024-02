Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, Ertuğrul Sağlam’ın istifasını istedi

Kocaelispor’un Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olmasının ardından açıklama yapan taraftar grubu Hodri Meydan, "Bu geceden itibaren takımın sahada varlık göstermemesine sebep olan teknik direktör ve ekibinde bulunan herkesin istifasını ivedilikle bekliyor olacağız" denildi.



Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Kocaelispor’un sahasında Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olmasının ardından Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan resmi sosyal medya hesabından "Bu şehirde korkak adamlara yer yok" başlığı ile açıklama yaptı. Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan yaptığı açıklamada, "Bu şehirde korkak adamlara yer yok. Haftalardır oynanan futboldan memnun olmamamıza rağmen her hafta büyük bir sabırla bugüne kadar sustuk. Ama artık hiçbir şekilde susacak sabrımız kalmamıştır. Bu ligin en iyi olanaklarına sahip olan ve en yüksek bütçeli takımların başında gelen camiamız, bu ruhsuzluğu kesinlikle hak etmemektedir. Binbir emek ve bir şehrin kenetlenmesiyle bugünlere geçmişini satmadan gelen camiamızın haftalardır yetersiz futbol oynatan teknik direktör ve ekibine tahammülü kalmamıştır. Bu geceden itibaren takımın sahada varlık göstermemesine sebep olan teknik direktör ve ekibinde bulunan herkesin istifasını ivedilikle bekliyor olacağız" denildi.



Artık gerekeni yapın"

Açıklamanın devamında, "Milyonlar harcanarak kurulan mevcut kadronun oynadığı kötü futbolu asla ve asla kabul etmediğimiz gibi, bu günden itibaren sahada kaybedilen puanlara tepkimizi en yüksek sesle vermekten bir adım geri durmayacağız. Futbolcularımıza, bu camianın başka camialara benzemediğini unutmayın. Bu geceden itibaren sahada oynadığınız kötü futbolun sebebi ne ise bu sebepleri ve bahaneleri bir kenara bırakarak gittiğiniz her yerde peşinizden gelen taraftarların beklentilerine karşılık verin. Bu şehirde Kocaelispor taraftarının huzursuz olduğu yerde kimsenin huzurlu olmaya hakkının olmadığını unutmayın. Armanın hakkını verin. Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda, şampiyonluğa inanmayan ve beklentilerimizi karşılayamayan her kim varsa bu şehirde ona asla yer vermeyeceğiz. Artık gerekeni yapın".