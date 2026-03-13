Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Nerede Oynanacak?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor maçı, iki takımın da kritik puan hedefiyle sahaya çıkacağı önemli bir karşılaşma olacak. Taraftarlar ise şimdiden Kocaelispor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak sorularının yanıtını araştırıyor.

KOCAELİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 14 Mart 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

KOCAELİSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de haftanın önemli mücadelelerinden biri olan Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor maçı saat 13:30'da başlayacak.

KOCAELİSPOR - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Kocaeli’de bulunan Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

KOCAELİSPOR - KONYASPOR MAÇ BİLGİLERİ

Maç Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor Organizasyon Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu Tarih 14 Mart 2026 Saat 13:30 Stadyum Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor maçını yönetecek hakem kadrosu şu şekilde:

Hakem: Cihan Aydın

1. Yardımcı Hakem: Murat Altan

2. Yardımcı Hakem: Özcan Sultanoğlu

Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Gültekin

Maç Görevlileri

Gözlemci: Namık Karaman

Temsilci: Levent Karabudak

Temsilci: Cengiz Akar

Temsilci: Emrah Dilsiz

Temsilci: Mehmet Acet

KOCAELİSPOR - KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ

Süper Lig’de haftanın merakla beklenen mücadelelerinden biri olan Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor maçı, iki takımın da sahaya kazanmak için çıkacağı önemli bir karşılaşma olacak. Kocaeli’de oynanacak mücadele, tribün atmosferi ve sahadaki rekabet açısından dikkat çekiyor.

Futbolseverler özellikle Kocaelispor Konyaspor maçı ne zaman, Kocaelispor Konyaspor saat kaçta ve Süper Lig Kocaelispor Konyaspor maçı gibi arama terimlerini yoğun şekilde araştırıyor.

