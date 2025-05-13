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Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıdı, görevi bıraktı

Spor
  • 13.05.2025 05:00
  • Giriş: 13.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 13.05.2025 05:23
Kaynak: AA
Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıdı, görevi bıraktı
Fotoğraf: AA

Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi. Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Taşdemir, Kocaeli temsilcisinin önceki gün 1. Lig'de oynadığı son hafta maçının ardından takımın başındaki son görevine çıktığını ve kupa töreninin ardından herkese veda edeceğini açıklamıştı.

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