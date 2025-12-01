Kocaelispor'un kalesi düşmüyor

Kocaelispor, Süper Lig’de son haftalarda özellikle kendi sahasında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Yeşil-siyahlı ekip, son dört iç saha maçını gol yemeden kazanarak önemli bir çıkışa imza attı.

Deplasmanda topladığı puan sayısının düşük olmasına karşın, takım sahasında daha dengeli bir oyun sergiliyor. Kocaelispor, ligdeki 18 puanının 14’ünü kendi evinde elde etti. Bu süreçte taraftarı önünde dört galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

İç sahadaki serinin başlangıcı, 8. haftada ikas Eyüpspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyet oldu. Ardından Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden ekip, 12. haftada Galatasaray’a karşı aldığı 1-0’lık sonuçla seriyi sürdürdü. Son olarak 14. haftada Gençlerbirliği’ni yine 1-0 yenerek dört maçlık gol yememe serisini devam ettirdi.

SAVUNMA İSTİKRARI

Takımın savunma istikrarı da istatistiklere yansıdı. Kocaelispor, bu sezon yediği 15 golün yalnızca üçünü iç sahada kalesinde gördü. Attığı 12 golün yedisi ise yine taraftarı önünde geldi.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, iç sahadaki performansın takımın özgüvenine olumlu yansıdığını belirtti. Genç, “Son dönemde savunma düzenimizde belirgin bir gelişim var. Teknik ekibimiz, oyuncularımız ve taraftarımızın ortak katkısıyla iç sahada güçlü bir oyun ortaya koyduk. Bunu sezon geneline yaymak istiyoruz” dedi.

Taraftar desteğinin önemine de değinen Genç, “Stadyumdaki atmosfer oyuncularımıza büyük motivasyon sağlıyor. Bu desteğin sürmesi bizim için değerli. Seriyi devam ettirmek için çalışmayı bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.