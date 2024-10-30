Kocaelispor'un Süper Lig için "78 puan" hesabı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un kulüp başkanı Recep Durul, sezon sonunda Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Sekapark'ta bir restoranda düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Transfer dönemine Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile başladıklarına dikkati çeken Durul, "Hocamız futbolun patronuysa yetkinin de onda olması gerekiyor. Ben buna inananlardan birisiyim. Hocamızın onayı alınarak transfer yaptık. Bazı futbolculardan verim aldık, bazılarından alamadık. Bunlar her kulüpte olabiliyor. Şu anda yüzde 75 transferde başarı oranı." diye konuştu.

Durul, 10 maçı geride bıraktıklarını ve 19 puan aldıklarını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"78 puan bizi Süper Lig'e çıkartacak gözüküyor. Rekabet ortamında 2,1 garanti çıkartır ama 2 garanti puan ortalaması da çıkartabilir. 'Olumsuzluklara, hakeme rağmen mücadele ettik, biz kazandık' diyebilmeliyiz. 10 haftalık süreçte hocamızın takım şablonunu oturttuğunu düşünüyorum. Takım iskeleti oturmuş. İyi mücadele gösterdiklerini görüyorum."