Kocaelispor’a başkan aranıyor!

16 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’da yeni sezon yapılanması futbolcular ve teknik ekiple sınırlı kalmadı. Mevcut kulüp başkanı Recep Durul teknik direktör ve futbolcu arayışını sürdürürken kulübün başarısında en büyük pay sahibi olarak görülen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kulüp başkanlığı için 3 isimle birkaç kez görüşme yaptı. Bu gelişme eski başkanların sosyal medya üzerinden yaptığı göndermelere de yansıdı.

Trendyol 1.Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e katılma hakkı elde eden Kocaelispor’da yeni dönem yapılanması sürüyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktör arayışına çevrildi. Yerli ve yabancı isimlerden oluşan 5-6 kişilik havuz oluşturduklarını ve belirledikleri uygunluk kriterleri karşılayan ismi belirlemek için titizlikle çalışma yürüttüklerini belirten kulüp başkanı Recep Durul bir hafta içinde yeni teknik direktörü açıklayacağını ilan etti. Kocaelispor’da Başkan Durul, teknik ekip ve futbolcularla ilgili görüşmeler yürütürken, takımın şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olarak görülen ve sezon boyu finans konusunda ciddi destekler sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kulüp başkanı arıyor.



Tanınmış iş insanlarından 3’üne başkanlık teklif edildi, 1’i sıcak bakıyor

Bir süredir kamuoyuna da yansıyan gelişmeler yaşayan Kocaelispor’da taraftarın kupa töreninde dahi tepki gösterdiği Başkan Durul ve yönetiminin Süper Lig için yeterli olmayacakları, ekonomik olarak güçlü, sporu seven, ekonomi yönetiminde ve kaynak bulmada yetkinliği tartışılmayacak isimler üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi. Büyükşehir belediye başkanı Büyükakın’ın şu ana kadar; bankacılık ve finans sektörünün en üst düzey kurumlarında yöneticilik yapmış, son 12 yıldır da Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı olan Tevfik Bilgin, Kocaelisporlu olduğunu bilinen ve atçılık faaliyetlerinde bulunan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzmitli İbrahim Aracı ve Kocaeli’de tramvay ve metro hatları işini yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş’e başkanlık için teklif götürdüğü, bunun yanı sıra yönetimde yer alması için iş adamlarıyla haricen görüşmeler yaptığı bildirildi.



Metin Güneş, anlaşmaya en yakın isim

Taraftarın olağanüstü kongre çağrısı yaptığı Kocaelispor’da Büyükakın’ın birkaç kez görüşme yaptığı isimlerden Aracı ve Bilgin’in Kocaelispor başkanlığını reddettiği, anlaşmaya en yakın ismin Metin Güneş olduğu, Süper Lig yapılanmasında kulübün geçmişinde ve başarısında emeği olan tanınmış spor insanlarıyla da görüşmeler yapacağı öğrenildi. Gebze-Darıca metro hattı, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı yapım işlerinin ardından Körfez ilçe ile Kartepe ilçesini birbirine bağlayacak Körfezray metro hattının da yapım işini alan firmanın sahibi Metin Güneş’in kulüp başkanlığı için el sıkışmak üzere olduğu ifade edildi.



Mevcut başkan Recep Durul ve eski başkanlar arasında göndermeler yaşanıyor

Diğer yandan Kocaelispor Kulübü’nün eski başkanlarının sosyal medya aracılığıyla birbirlerine paylaşımlar aracılığıyla göndermede bulunması, taraftarın gündemine yerleşti. Kulübün bir önceki başkanı Engin Koyun, kendi yönetiminde yer aldıktan sonra başkan adayı olan ve kongreyi kazanan Recep Durul’a yaptığı göndermede; "Tarih boyu ihanetle bir yere gelenler yine ihanetle yok olmuştur" paylaşımını yaptı. Koyun’un paylaşımının ardından, takımı amatörden yeniden profesyonel liglere çıkaran, camiada ‘orgeneral’ lakaplı daha önceki başkan Bahri Yavuz da "Ona öyle demezler. Başkasının lafıyla gelen, başkasının lafıyla gider derler. Hayat bu, öğretir." Sözlerini paylaştı.