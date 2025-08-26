Kocaelispor’da acil ödenmesi gereken günü gelmiş borç 150 milyon TL

Trendyol Süper Lig’in yeni takımı Kocaelispor’da basın sözcüsü Kadir Genç, borçsuzluk belgesi alınmamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Genç, "Acil ödenmesi gereken günü gelmiş borcumuz 150 milyon TL. Kadro kısıtlaması geldi ama transfere engel bir durum yok. Borçsuzluk belgesi almak için de 30 Eylül’e kadar vaktimiz var. Alacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig’de 4. haftada konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’da ekonomik sorunlar nedeniyle kulübün borçsuzluk belgesi alınmaması gündeme taşındı. 150 milyon TL günü gelmiş, acil ödenmesi gereken borcun olduğu Kocaelispor’da kulüp basın sözcüsü Kadir Genç, kamuoyuna ve taraftara açıklama yaptı. Söz konusu belgeyi alamadıklarını, kadro kısıtlaması getirildiğini ancak transfere engel bir durumun söz konusu olmadığını belirten Genç camiaya 30 Eylül’e kadar borçsuzluk belgesi alınacağını, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.



Herkesin beğenisini kazanan başarılı transferler yaptık"

Başarılı transferler yaptıklarına ve herkesin beğenisini kazanan kadro kurduklarına değinerek açıklamasına başlayan Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, "16 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig’de kalıcı olmak ve Avrupa hedefimizi sağlayabilmek için enerjik, hırslı ve ligi bilen bir teknik kadro, herkesin beğenisini kazanan yüzde 100’e yakın başarı isabeti olan transferler yaptık. İlk 3 maçta istediğimiz puan ve puanları alamasak da oynadığımız futbol bizi gelecek için fazlasıyla umutlandırıyor. Herkesin takdirini kazanan taraftarımızın coşkusuyla bizim için yeni başladığına inandığımız sezon da puanlar, galibiyetler almaya hazırız. Kocaelispor efsanesi, kimsenin kuşkusu olmasın tüm sporseverlerin zihnine tekrar kazınacaktır. Ancak tam kritik virajda olduğumuz bir dönemde kulübümüzün ekonomik yapısına dair çıkan haberler ve bu haberlerin nasıl oluştuğuna dair duyduğumuz kaygıları sizinle paylaşmak isteriz" dedi.



Günü gelmiş, acil ödenmesi gereken 150 milyon TL borç var"

Ekonomik çalışmaların takımının enerjisini düşürmemesi için sessiz sedasız yürütüldüğünün altını çizen Kadir Genç, "Takımımızın konsantrasyonu bozulmasın, camiamızın enerjisi düşmesin diye bu süreci sessiz sedasız sürdürmek isterdik. Ama haber olduğuna göre kamuoyuna sağlıklı bilgi vermenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kulübümüzün acil ödemesi gereken, günü gelmiş 150 milyonluk ödeme taahhüdü bulunmaktadır. Bu nedenle ‘borçsuzluk belgesi’ alamayan kulüplerden biri de biziz" dedi.



Kadro kısıtlaması getirildiği için 28 olan sayı 25’e düşürüldü"

Borcu ödemek için para arayışının sürdüğünü vurgulayan Genç son olarak, "150 milyon TL’yi bulmak için yönetimimiz, paydaşlarımız ve desteğini hep hissettiğimiz büyüklerimizin büyük gayreti gösterdiğini bilmesini isteriz. Belgeyi almak için 30 Eylül’e kadar vaktimiz var. Transferlere engel bir durumumuz yoktur. Prosedür gereği Türkiye Futbol Federasyonu takımımıza kadro kısıtlaması getirmiştir. 28 olan kadro sayımız 25’e düşürüldü. Biz de bu kararı uyguladık. Kimsenin kuşkusu olmasın el birliği ile federasyona karşı taahhütlerimizi yerine getirip 30 Eylül gününe kadar Borçsuzluk belgemizi alınacak" sözlerini kaydetti.