Kocaelispor’da derbinin faturası ağır oldu

Tredyol 1. Lig’in 31. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşan Kocaelispor’a ceza yağdı. Kocaelispor cezalara itiraz edileceğini açıkladı.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç yaptığı açıklamada, "Son oynanan müsabakada sahaya su, yanıcı ve patlayıcı madde atma, yangın söndürme tüplerini sıkma gibi saha olayları sebebiyle PFDK tarafından kulübümüze 2 iç saha müsabakasını seyircisiz oynama ve seyircisiz oynama cezasının infaz edilmesini müteakip muhtelif tribün bloklarına bloke cezası verilmiştir. Kulübümüz aleyhinde tayin olunan bu cezaya itiraz yolu açık olup kulübümüz tarafından Tahkim Kurulu’na gerekli itirazlar yapılacaktır" dedi.