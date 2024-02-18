Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrılıyor

1. Lig’de Süper Lig hedefiyle mücadele eden ve şu an 3. sırada bulunan Kocaelispor’da yönetim kurulu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırma kararı aldı.

Kocaelispor’un 1. Lig’e yükselmesinin ardından sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. 31 Mayıs 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Sağlam’ın üst üste yaşanan puan kayıpları sebebiyle istifası istendi. Şanlıurfaspor’a iç saha maçında 1-0 mağlup olmasının ardından tribünlerden yükselen "istifa" sesleri ve taraftar grubunun sert açıklamasının ardından Kocaelispor Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.



Taraftarın eleştirilerinde haklı olduğunu, istifa çağrısıyla ilgili olarak yorum yapmak istemediğini belirten Ertuğrul Sağlam’ın Kocaelispor’daki akıbeti gece yarısı yapılan acil yönetim kurulu toplantısıyla belirlendi.

Yönetim, Sağlam ile yolları ayırma kararı aldı. Bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde Sağlam ile görüşmelere başlandı ve karar kendisine tebliğ edildi.

Henüz resmi ayrılığın yapılmadığı ancak ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın yapılması beklenen Ertuğrul Sağlam’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için birkaç ismin konuşulduğu Kocaelispor’da takımın bugünkü antrenmanı da iptal edildi.

Kocaelispor 24. haftada Ankara Keçiörengücü’ne deplasmanda konuk olacak.

Maç öncesi yeni teknik adamın belirlenmesi bekleniyor.

Yönetim kurulunun Sağlam ile yolları ayırma kararını doğrulayan Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, "Yönetim kurulumuz hocamız ile yolları ayırma kararı aldı. Şu anda kendisiyle görüşmeler yapılıyor. Henüz resmi olarak bir ayrılık yapılmadı. Resmi ayrılık olmadan da bir başka hoca ile görüşmemiz söz konusu değildir. Kamuoyunda konuşulan ve haberi yapılan hiçbir isimle henüz görüşme yapmadık. Ayrılık sonrası yeni hocamızla basın toplantısı düzenleyeceğiz" dedi.



Kocaelispor, Sağlam yönetiminde çıktığı 23 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

43 puan toplayan Kocaelispor 23. haftanın sonunda ligde 3. sırada bulunuyor.