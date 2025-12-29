Kocaelispor’da gol yükünü Petkovic ve Tayfur Bingöl çekti

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 8. sırada bitiren Kocaelispor’da hücumdaki üretimin büyük bölümü iki ismin performansına dayandı. Yeşil-siyahlı ekip, geride kalan 17 haftada kaydettiği 15 golün 10’unu Petkovic ve Tayfur Bingöl ile buldu.

Sezona ligde kalıcı olma hedefiyle başlayan Kocaelispor, hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkat çekti. Özellikle Hırvat golcü Petkovic’in transferi, takımın sezon başındaki en önemli hamlelerinden biri oldu.

8'İNCİ HAFTADAN SONRA ÇIKIŞ

Lige kötü bir başlangıç yapan Kocaeli temsilcisi, 8. haftadan itibaren yakaladığı çıkışla ilk yarıyı orta sıralarda tamamladı.

Petkovic, ligin ilk 8 haftasında oynanan tüm maçlara ilk 11’de başladı ve bu süreçte 4 gol kaydetti.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan tecrübeli forvet, Süper Lig’in 15. haftasında Kasımpaşa maçının 82. dakikasında oyuna girerek sahalara döndü.

Sakatlık sonrası 3 maçta 120 dakika süre alan Petkovic, 1 gol daha atarak ilk yarıyı 5 golle tamamladı.

Sezon başında Beşiktaş’tan transfer edilen Tayfur Bingöl ise özellikle kazanılan maçlarda attığı gollerle öne çıktı. Tecrübeli kanat forvet, forma giydiği 15 lig maçında 5 gol kaydetti.

Tayfur, Süper Lig’de Türk oyuncular arasında, Konyaspor’dan Umut Nayir’in ardından en fazla gol atan ikinci isim oldu.

Kocaelispor’da Petkovic ve Tayfur Bingöl’ü 2 golle Serdar Dursun takip ederken, Ketia, Agyei ve Smolcic ise birer golle skor katkısı verdi.

GOLLERDEN 15 PUAN ÇIKTI

Yeşil-siyahlı ekip, Petkovic ve Tayfur Bingöl’ün gol attığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.

Kocaelispor, puan tablosunda orta sıralarda yer almasına karşın gol sayısı açısından alt sıralarda kaldı ve ligin en az gol atan dördüncü takımı oldu.

Hücumda sınırlı üretime rağmen savunmadaki istikrar Kocaelispor’un öne çıkan yönlerinden biri oldu. Yeşil-siyahlılar, ilk yarıda kalesinde 17 gol gördü ve maç başına 1 gol ortalamasıyla ligin en az gol yiyen 5. takımı konumuna geldi.

Takımın ilk yarıdaki en istikrarlı ismi ise kaleci Jovanovic oldu. Sırp file bekçisi, 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.