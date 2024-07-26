Koca’nın ekibi dağıtılıyor: İskenderpaşacı da görevden alındı

AKP’li Fahrettin Koca’nın istifasının ardından, Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı yapılmasıyla bakanlıkta dikkat çeken görevden alma ve atamalara imza atıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar’ı görevden aldı.

Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik'i atadı. Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanlığına da Erkan Hacıhafızoğlu getirildi.

CEMAAT DETAYI

Bu atamalar ile Fahrettin Koca’nın ekibi dağıtılırken milyarlık ihaleleri düzenleyen Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olan Dursun Uyar’ın görevden alınması da dikkat çekti. Duyar, Fahrettin Koca gibi İskendarpaşa Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyordu.

Duyar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Yatırım, Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı iken Koca döneminde Sağlık Bakanlığı’na getirilmişti.