Koca’nın yeşil alan talanı yeniden başladı

Ebru ÇELİK

İstanbul Acıbadem’de, Fahrettin Koca’ya ait Medipol Hastanesi otoparkı için iş makineleri yeşil alana girdi. Deprem riski de olan alanın talan edilmesine tepki gösteren mahalleli Aslı Kahraman Eren, “Dev panolarla alan kapatılıp, ağaçlar yok edilecek. Koca’nın hastanesi hastane değil, ticarethane” dedi. Mahalleli ve yaşam savunucuları, bir yıl önce de benzer girişimin olduğunu anımsatarak "Gece-gündüz aylarca nöbet tuttuk. Direndik ve iş makinelerini geri gönderdik. Ardından hastanenin karşı çeperindeki kamusal yeşil alana girildi. Bir ay direndik, kolluk güçleri nezaretinde yüzeysel otopark yapıldı. Bugün tekrar hastane yanındaki karayollarına ait dev alanda çalışma başladı. Bu kabul edilemez" dedi.

Acıbadem Sakinleri Dayanışması, Medipol’ün otopark projesine karşı daha önce de yaklaşık bir yıl boyunca nöbet tutmuş, eylemler yapmıştı. Dayanışma, imar planlarında “çocuk parkı” olarak görünen kamusal alana yapılan yüzeysel otoparkı engellemek için aylarca mücadele etmişti.

DEPREM RİSKİ

Dayanışma üyelerinden Eren, doğma büyüme Acıbademli olduğunu belirterek, yaşananları “Bu olay benim evimin önünde gerçekleşiyor. Bir yıl önce imar planlarında çocuk parkı olarak görünen alanda bir gecede ağaçlar katledildi, park alanı yok edilerek yüzeysel otoparka çevrildi. Biz aylarca direndik, nöbet tuttuk, ama kolluk güçleri yolları kapatıp bizi evlerimize bile sokmadı. Şimdi aynı hukuksuzluğu bir adım ileri taşıyorlar. Karayolları’na ait alana girip ruhsatsız şekilde dokuz katlı bir otopark inşa etmeye başladılar. Bu otopark yaklaşık 500 ton ağırlığında bir yapı olacak. Tam metro güzergâhında, deprem riski yüksek bir bölgede böyle bir yükün dayatılması sadece mahallemizin değil, tüm İstanbulluların can güvenliğini tehdit ediyor” sözleriyle anlattı.

Kadıköy Belediyesi ve İBB’ye çağrı yapan Eren, şöyle devam etti: “Bu hukuksuzluğa ve kamusal alanlarımızın gaspına derhal son verilmeli. Biz artık buranın Acıbadem değil, Medipol Mahallesi olacağını söylüyoruz. Eski sağlık bakanı Fahrettin Koca’nın hastanesi buraya hastane değil, ticarethane işlevi görüyor. Çünkü biz mahallemizi, yeşilimizi, deprem toplanma alanlarımızı ranta teslim etmiş oluyoruz.”