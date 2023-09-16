Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Mustafa Taş oldu

Bahçelievler Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin final müsabakasında pehlivanlar Mustafa Taş ve İsmail Balaban güreşti. Finalde kazanarak birinci olan Mustafa Taş, madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın elinden aldı.

Bahçelievler'de bu yıl 18'incisi düzenlenen Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ndeki güreş çayırında gerçekleşen müsabakalara Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır katıldı. Finalde karşılaşan pehlivanlar Mustafa Taş ve İsmail Balaban olurken, iki taraf da kazanmak için büyük efor sarf etti. Finalde kazanan pehlivan Mustafa Taş olurken İsmail Balaban ise ikinci oldu. Yağlı güreşe Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde başlayan Mustafa Taş, geçen yılki Kırkpınar Yağlı güreşlerinin başpehlivanı olmuştu. Şimdi de yağlı güreşe başladığı yerde başpehlivan olmayı başardı. Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da ata sporuna sahip çıkıp yaşatacaklarını belirterek pehlivanları tebrik etti.

ÜNLÜ BAŞPEHLİVANLAR DA ETKİNLİKTE KİSPET GİYDİ

Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala, 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katıldı. Değerli ünlü başpehlivanlar Mustafa Taş, Recep Kara, Mehmet Yeşil, Orhan Okulu, İsmail Koç, Atilla Güzel, Faruk Akkoyun da etkinlikte kispet giydi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik Belediye binasının önünde düzenlenen kortej ile başladı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve 9 başpehlivan mehteran ekibi ile birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortej büyük coşku ile güreşlerin yapılacağı alana giriş yaptı. Başpehlivanlar Türk bayrağı taşıyarak etkinliğe gelen vatandaşları selamladı. Etkinlik öncesinde Başkan Hakan Bahadır, Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde ağası olan Necati Göksu'ya da 'Ağalık Kemeri'ni takdim etti. Programa Kırkpınar Yağlı Güreş turnuvasının ağası Seyfettin Selim de katılarak müsabakaları takip etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'er meydanı' vurgusu yaparak gençlere fiziki gücün yanında saygının da öğretildiği yağlı güreşlerin önemine dikkat çekti. Bahadır, dereceye giren pehlivanlar olmak üzere yarışta bulunan tüm güreşçileri tebrik etti.