Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Koceli - Asfalt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 19.06.2025 14:43
  • Giriş: 19.06.2025 14:43
  • Güncelleme: 19.06.2025 14:43
Kaynak: DHA
Koceli - Asfalt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde asfalt fabrikasının eritme tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 11.30 sıralarında Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki asfalt fabrikasında çıktı. Fabrikanın eritme tankından yükselen alevleri fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Fabrikanın dış cephe kaplamasında zarar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)

BirGün'e Abone Ol