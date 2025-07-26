Koç’un gözdesi genişletilecek!

İlayda SORKU

Yıllarca süren ihalelerin ardından Koç Holding’e “genişletilerek” 40 yıllığına devredilen İstanbul'daki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın genişletme projesi için Bakanlığa başvuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılan proje onaylanırsa yat kapasitesi bin 288 metrekareden 2 bin 120 metrekareye çıkarılacak, toplam alan 437 bin 788 metrekareye ulaşacak.

Revizyon projesine göre marina, Fenerbahçe Mahallesi kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan 314 bin 541 metrekare deniz alanı ve 111 bin 840 metrekare kara alanıyla birlikte toplamda 437 bin 788 metrekare olacak. Yat bağlama kapasitesi 2 bin 120’ye çıkarılacak. Mevcut durumda bin 288 yata hizmet veren marina; 24 bin 900 metrekare mendirek, bin 193 metre rıhtım ve 2 bin 666 metre iskeleyle faaliyet yürütüyor. Projede mendirek 36 bin 158 metrekareye, iskele 4 bin 54 metreye çıkarılacak; ayrıca bin 997 metrekarelik deniz dolgusu yapılacak.

Kara alanında ise 12 bin 321 metrekare ticari alan, 5 bin 482 metrekare idari ve teknik alan, 22 bin 87 metrekare kapalı otopark, 13 bin 742 metrekare açık otopark ve 9 bin 150 metrekare çekek alanı planlandı.

Projeye konu alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından II. derece doğal sit ve III. derece arkeolojik sit olarak ilan edilen Fenerbahçe Yarımadası’nda yer alıyor. Bakanlık komisyonlarının verdiği izinlere rağmen Kadıköy halkı yıllardır marina projelerine karşı mücadele ediyor.

14 YILDA 5 İHALE

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 1998 yılından beri Koç Holding tarafından işletiliyor. Liman, AKP’nin 2011’de başlattığı özelleştirme sürecinde 14 yılda beş kez ihaleye çıkarılmıştı. İlk ihale 2014’te yapılmış, Koç Holding 664 milyon dolarlık teklifini geri çekmişti. 2017’de yeterli talep oluşmadığı için bir ihale iptal edilmiş, 2021’de Koç Holding 2,5 milyar lira ile ihaleyi kazanmış fakat AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan sonucu iki ay sonra iptal etmişti. Son ihalede müteahhit Vahit Karaarslan 505 milyon dolar ile Koç’un önünde ihaleyi kazanmış ancak ardından ihaleden çekilmişti. İkinci yüksek teklifi veren Koç Holding, 2025’in Şubat ayında imzalanan sözleşmeyle işletme hakkını 40 yıl daha almıştı.

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NE GETİRECEK?

Yıllardır özelleştirmeye karşı mücadele eden Kadıköy halkı, genişletme projesiyle birlikte yaşanacak sorunları defalarca gündeme getirdi:

• Yapılaşmanın artmasıyla bölge en az üç yıl şantiye alanına dönecek.

• Spor ve dolaşım alanları ve yürüyüş yolları kapanacak, sahil ve park alanları tamamen kısıtlanacak.

• Bölgedeki inşaat faaliyetleri yüzünden halk sağlığı ciddi şekilde zarar görecek. Akciğer ve solunum yolu rahatsızlıkları artacak.

• Su kirliliği ve atık yoğunluğu artacak. Ekolojik denge bozulacak, müsilaj ve kötü koku gibi sorunlar çoğalacak.

• Balıkçıların hakları gasp edilecek.