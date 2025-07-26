Koç’un karşısında Kadıköylüler var: “Kalamış’ı peşkeş çektirmeyeceğiz”

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllığına “genişletilerek” Koç Holding’e devredilmesine karşı çıkan Kadıköylü yurttaşlar, Danıştay’ın iptal talebini reddetmesi üzerine Setur Marina önünde bir araya geldi. Basın açıklamasını, Fenerbahçe Kalamış Dayanışması adına Avukat Onur Cingil okudu.

İhalenin Koç Holding’e verilmesinin yalnızca bir sonuç olduğuna değinen Cingil, “Süreç ise, ağızlara sunulan baklavalar, Cumhur İttifakı’na yapılan ziyaretler, İlim Yayma Cemiyeti iftarları belli ki bu sonucu hazırlamıştır” dedi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana hukuki mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Cingil, “Burada kamu yararı yoktur, talan vardır, insana doğaya karşı bir savaş vardır. Burada kamu menfaati yoktur, burada doğanın değil doların yeşili vardır. Burada bir marinaya ihtiyaç yoktur, İstanbul’da zaten 7 tane marina vardır. Sanki bu sefalette her birimizin teknesi var da yer mi bulamıyoruz, bunu anlamak güçtür. Tüm kıyıyı halka kapatacaklar, Galataport’tan da beter olacak dedik” ifadelerini kullandı.

Cingil, dosyaya sunulan bilimsel mütalaaya ek olarak savcının projeye ilişkin şunları belirttiğini aktardı:

“-Jeolojik olarak yerleşime sakıncalı alan,

-2. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanı olan bu yer özel önlem alınacak alanlar statüsünde,

-Kamu yararı yok,

-Bölgenin doğal ve tarihi özellikleri olumsuz etkilenecek,

-Üstün kamu yararı yoktur,

-Bu alanın korunarak gelecek nesillere zarar görmeden aktarılmasını zorunlu kılan kamu yararının “üstün kamu yararı” vasfında olduğu tartışmasız”

GEREKÇE İKTİDARA EĞİLMEK

Tüm bu gerekçelere rağmen Danıştay 13. Dairesi tarafından davanın reddedildiğini ifade eden Cingil, “Her kararın bir gerekçesi vardır, tabi o gerekçe hukuki olur. Bu pek hukuki bir gerekçe değil ama kararın ‘gerekçesi’ni toplumla paylaşmak istedik. Gerekçe, Erdoğan ve Bahçeli’ye eğilmek, Bakanla samimiyet, her türlü tarikat ile iyi geçinmek” diye konuştu.

Danıştay’ın kararında ihaleye, iddialara, inşaata, denizde ve karada büyümeye, bilimsel mütalaaya ve savcının tespitlerine değinmediği aktarılan açıklamada, şu ifadelerle son buldu: “Çünkü değinse zaten kabul kararı verecek, değinemiyor. Ne kadar acınası bir durum. İnsanın aynada kendi yüzüne bakacak yüzü olmalı. Kararı tebliğ aldık, gerekçeleri de anladık, devam ediyoruz demek için toplandık. Karara itiraz edeceğiz. Bu kararı iptal edeceğiz. Bu mücadeleyi kazanacağız. Oyununuz bozacağız. Kalamış’ı peşkeş çektirmeyeceğiz, kıyıyı halka kapattırmayacağız, sit alanını talan ettirmeyeceğiz, yeşili, parkı, denizi koruyacağız. Herkes de bunu görecek, bunu böyle bilecek! Hep kazandık, yine kazanacağız. Ak koç, kara koç er ya da geç ortaya çıkacak!”