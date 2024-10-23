Koç’un maden ocağında iş cinayeti: 1 emekçi öldü

Emek Servisi

Alınmayan önlemler iş cinayetlerine yol açmaya devam ediyor. Koç Holding’e ait maedn ocağında iş cinayeti meydana geldi. Manisa’nın Soma ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen göçükte 1 madenci hayatını kaybetti, 1 madenci ise yaralandı.

Soma’da Koç Halding’e ait Demir Export Madencilik’in Eynez’de bulunan ocağında gece vardiyası sırasında çökme meydana geldi. Çökme sırasında maden ocağında vardiyada olan 35 yaşındaki Adem Balta, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. İşçilerden 25 yaşındaki A.O.K. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Madendeki iş cinayeti, geçtiğimiz günlerde 53 günlük direnişleri kazanımla sonuçlanan Somalı Fernas maden işçilerini anımsattı. İşçiler, ilçedeki pek çok maden ocağında alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) önlemlerinin yaşamı tehdit ettiğine karşı uyarmış, insanca çalışma koşulları talep etmişti.