Koçyiğit: Dün itibarıyla, barış ve demokratik toplum sürecinde bir eşik daha aşılmıştır

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundular. Burada konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kendisinin de içinde bulunduğu Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu heyetinin dün gerçekleştirdiği İmralı ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, "Dün itibarıyla, barış ve demokratik toplum sürecinde bir eşik daha aşılmıştır" ifadesini kullandı.

Koçyiğit'in açıklaması şöyle:

"Toplantı halkımızın ortak geleceğini inşa edecek bir diyalog zemini yaratma potansiyeline de sahiptir. Sayın Öcalan'ın görüşmemizde başta Türk ve Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarının barış içinde eşitçe, özgürce ve bir arada yaşama iradesini bir kez daha açık ve net biçimde ortaya koyduğunu da vurgulamak isterim. Dün itibarıyla, barış ve demokratik toplum sürecinde bir eşik daha aşılmıştır. Türkiye'nin geleceği açısından bu sürecin başarılı olması hayati önemdedir. Başarının yolu tüm siyaset kurumunun süreci şeffaf, kararlı ve cesurca sahiplenmesinden geçmektedir. Barışın toplumsal düzeyde güçlenmesi için birlikte çalışmalı, birlikte emek harcamalıyız. Komisyonun tamamının İmralı'ya gitmesini çok isterdik ancak ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Buna rağmen Türkiye bu görüşmenin Türkiye ve halkımıza sağlayacağı katkı çok çok önemlidir. Bunu da ifade etmek isteriz.

Bir kez daha altını çiziyoruz; Kürt meselesi güncel siyasetin sınırları içine hapsedilmeyecek bir konudur. Hiçbir siyasi partinin kendi kısa vadeli çıkarları için kullanabileceği bir araç değildir, Türkiye'de demokrasinin önünde duran temel engellerden biridir ve çözülmek zorundadır. Türkiye ve bölge barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Herkes bunu esas almalı ve buna uygun politikaları, pratikleri bu ülke ve Türkiye halkları için hayata geçirmelidir."