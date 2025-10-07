Kod-46 ile işten çıkarılan PTT işçisi: ''Düzenli bir psikolojik şiddet ve mobbinge mağruz bırakılıyoruz''

PTT'nin Beylikdüzü'ndeki şubesinde işten çıkartılan işçi Ali Topçu, şubeye atanan müdür vekili tarafından "sürekli ve düzenli psikolojik şiddet ve mobbing uygulandığını" ifade ederek, "Bize sürekli hakaretler ediyor. Biz sahada 'Bu mümkün değil' dediğimiz zaman, 'Siz kimsiniz? Benim dediğimi yapacaksınız. Konuşmayacaksınız' gibi cevaplar veriyor. Ekmeğimizle tehdit ediyor" dedi.

Kargo dağıtımcısı olarak Mart 2023'te PTT'de çalışmaya başlayan ve daha sonra işten çıkarılan Anıl Topçu, PTT-SEN Genel Başkanı Süleyman Şen ile birlikte açıklama yaptı.

Topçu, "Buraya yeni bir müdür vekili geldi. Geldiğinden beri bize sürekli ve düzenli bir psikolojik şiddet ve mobbing uyguluyor. Her geçen gün biz sesimizi çıkarmadıkça dilinin şekli değişiyor. Bize sürekli hakaretler ediyor. Biz sahada ‘Bu mümkün değil’ dediğimiz zaman, bize 'Siz kimsiniz? Benim dediğimi yapacaksınız. Konuşmayacaksınız' gibi cevaplar veriyor. Bize 'Her gün 120-130 dağıtım yapacaksınız' diyor. Bize sürekli mesai yaptırmaya çalışıyor. Bizi ekmeğimizle, işimizle tehdit ediyor. 'Devir cezası keserim, işten çıkarırım, yerinizi değiştiririm' diyor. Bizi usulsüz teslime zorluyor. Ekmeğimizle, işimizle tehdit ediyor" diye konuştu.

PTT-SEN Genel Başkanı Şen ise, "Burada yaşanan durum, PTT’nin her merkezinde yaşanıyor. Yaşadıklarımız aynı. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak kelimelerle hayatımız tayin ediliyor. Sendika başkanı olarak kuruma girdim. Apar topar güvenlik... Anayasa’dan bahsediyorsak sendikal hak diye bir şey var. Burada yaşanan durum yarın öbür gün hepinizin merkezinde yaşanacak" dedi.