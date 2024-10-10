Köfteci Yusuf'un sahibi ilk kez konuştu: "Ben garip bir kuşum"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucu numunelerinde domuz eti tespit edildiği belirtilen Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ilk kez konuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yusuf Akkaş, "Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

"BAŞIMA NE GETİRİLDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Öztürk, Akkaş'ın şunları söylediğini aktardı:

"Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Adaleti bildirdim olayı, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim. Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız."

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada ise, "Usulsüzlükler içeren ve gerçeği yansıtmayan analiz sonuçları sonrasında Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından üretim tesisimizde yerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır" denilmişti.