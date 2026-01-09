Kök Maaş Nedir? Kök Maaş Nasıl Öğrenilir? Neden tartışılıyor?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı öncesinde kök maaş konusu yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, “kök maaşım ne kadar?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Zam oranlarının kök maaş üzerinden hesaplanması, emeklilerin eline geçen tutarla kök maaş arasındaki farkı daha da görünür hale getirdi.

KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök maaş, emeklinin çalışma hayatı boyunca prim gün sayısı, prime esas kazancı ve sigortalılık süresi gibi kriterler dikkate alınarak SGK tarafından hesaplanan temel emekli aylığıdır.

Bu tutara; zamlar, seyyanen artışlar ve en düşük emekli maaşı tamamlaması henüz dahil değildir. Bu nedenle kök maaş, emeklinin gerçek ve zamların uygulandığı ana maaşını ifade eder.

EMEKLİDE KÖK MAAŞ İLE ELİNE GEÇEN MAAŞ ARASINDAKİ FARK

Eğer bir emeklinin kök maaşı, devlet tarafından belirlenen en düşük emekli maaşı sınırının altında kalıyorsa, aradaki fark Hazine tarafından sosyal destek olarak tamamlanır.

Ancak bu destek, zamlı tutara dahil edilmez. Bu durum, kök maaşı düşük olan emeklilerin yapılan zamları maaşlarında birebir hissedememesine yol açar.

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kök maaş bilgisi, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabilmektedir. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekliler kendi kök maaşlarını net şekilde görebilir.

e-Devlet Üzerinden Kök Maaş Sorgulama Adımları

e-Devlet sistemine giriş yapın. SSK’lılar için “4A Emekli Aylığı”, Bağ-Kur’lular için “4B Emekli Aylığı” sekmesine girin. “Detay” bölümünde yer alan “5510 Ek-19” veya “Ek Madde 19 İntibak Farkı” tutarını görüntüleyin. Bu tutarı en düşük emekli maaşından (12.500 TL) çıkarın. Kalan tutar sizin gerçek kök maaşınızdır.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Durum Tutar En Düşük Emekli Maaşı 12.500 TL Ek-19 İntibak Farkı 2.500 TL Kök Maaş 10.000 TL

Bu yöntemle emekli, zam öncesi ham maaşını net biçimde görebilir ve yeni zam sonrası alacağı tutarı önceden hesaplayabilir.

KÖK MAAŞ NEDEN TARTIŞILIYOR?

Kök maaş uygulaması, özellikle kök maaşı en düşük emekli maaşının üzerinde olanlar için adaletsizlik tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Çünkü kök maaşı düşük olan emekliler, aynı enflasyon zammına rağmen fiilen aynı maaşı almaya devam ederken, kök maaşı daha yüksek olan emekliler zamdan tam olarak yararlanabiliyor.

2026 OCAK–TEMMUZ DÖNEMİ KÖK MAAŞ SENARYOSU

Mevcut uygulamaya göre, kök maaşı yüzde 12,19 oranında artsa bile maaşı 20.000 TL’nin altında kalan emekliler, 2026 Ocak–Temmuz döneminde 20.000 TL en düşük emekli aylığı almaya devam edecek.

Örneğin; kök maaşı 13.000 TL olan bir emekli, 2025 sonunda 16.881 TL alıyorsa, 2026 Ocak ayında kök maaşı 14.584 TL’ye çıkacak ancak eline geçen maaş yine 20.000 TL olacak.

Kök maaş nedir?

Kök maaş, emeklinin prim ve kazanç bilgilerine göre SGK tarafından hesaplanan temel emekli aylığıdır.

Kök maaş nasıl öğrenilir?

e-Devlet’te 4A veya 4B emekli aylığı ekranındaki Ek-19 tutarı, en düşük maaştan çıkarılarak öğrenilir.

Kök maaş ile alınan maaş neden farklı?

En düşük emekli maaşı uygulaması nedeniyle aradaki fark Hazine tarafından tamamlanır.

Kök maaş adaletsizlik yaratıyor mu?

Kök maaşı düşük olmayan emekliler açısından zamların eşit yansımaması adaletsizlik tartışmalarına yol açmaktadır.

Kök maaş, emekli maaş zamlarının temelini oluşturduğu için emekliler açısından büyük önem taşıyor. Özellikle en düşük emekli maaşı uygulaması, kök maaş ile fiilen alınan maaş arasındaki farkı daha görünür hale getiriyor.

Temmuz ve ocak zamları öncesinde kök maaşın doğru şekilde öğrenilmesi, emeklilerin gelir planlaması yapabilmesi açısından kritik bir rol oynuyor.