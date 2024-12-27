"Kokain değil, pudra şekeriydi" diyen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu beraat etti

Lüks araçta kokain kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıktıktan sonra ardından "Kokain değil pudra şekeriydi" diyen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, beraat ettirildi.

Taşköprü Postası isimli gazetenin aktardığına göre, günlerce gündem olan ve mahkemeye taşınan, kamuoyunda da 'pudra şekeri davası' olarak bilinen olayla ilgili Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Hakkında uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu maddeye özendirme suçlarından dava açılıp yargılanan Kastamonu Belediyesi'nin eski çalışanlarından AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun da aralarında yer aldığı 5 sanık hakkında beraat kararı çıktı.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Merkezi eski çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun, mart ayında lüks otomobil içinde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanırken çekildiği iddia edilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntü üzerine 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Ayvatoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ayvatoğlu, ifadesinde, söz konusu maddenin uyuşturucu olmadığını ileri sürerek, "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikardır. Ben kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" demişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alınmıştı. Bu kez uyuşturucu kullandığını itiraf eden Ayvatoğlu, görüntünün 2 yıl öncesine ait olduğunu iddia etmişti. Ayvatoğlu, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüphelilerde ifadelerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.