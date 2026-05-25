Köklü çikolata markasından iflas başvurusu

Almanya merkezli çikolata üreticisi DreiMeister Spezialitäten, yaşanan mali baskılar nedeniyle iflas sürecine girdi.

Yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip şirketin faaliyetlerini ise şimdilik durdurmayacağı belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Werl kentinde faaliyet gösteren firma için 21 Mayıs 2026 tarihinde geçici öz yönetim süreci başlatıldı. Şirkette yaklaşık 110 kişinin çalıştığı bildirildi.

ÜRETİM SÜRÜYOR

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, üretimin sürdüğü ve sipariş teslimatlarında aksama yaşanmayacağı ifade edildi. Çalışan maaşlarının da güvence altında olduğu belirtildi.

Şirketin yeniden yapılandırma sürecini mevcut yönetici Markus Luckey’nin sürdüreceği, geçici kayyum olarak ise ekonomi hukukçusu Michael Schütte’nin görevlendirildiği açıklandı.

ARTAN KAKAO FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Markus Luckey, mali sıkıntının temel nedenleri arasında yükselen ham madde, enerji ve personel maliyetlerini gösterdi. Özellikle son dönemde tarihi seviyelere çıkan kakao fiyatlarının Alman şekerleme sektörünü ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

1950’li yıllarda temelleri atılan DreiMeister, el yapımı trüf ve pralin çeşitleriyle tanınıyor. Şirketin ürünleri bugün 20’den fazla ülkeye ihraç edilirken, müşteri portföyünde oteller, hava yolu şirketleri ve Michelin yıldızlı restoranlar da bulunuyor.