Köklü liselerde mülakat uygulanacak iddiası: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "yüzde 1'lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi gibi yüzde 1'lik dilimlerde yer alan köklü liselerde LGS'nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacağı ve "Milli Eğitim Bakanlığının yeni yönetmeliğiyle, Türkiye'nin en başarılı liselerine girişte sadece LGS puanı yeterli olmayacak" gibi haberler yapılmıştı.

İKİ LİSEYİ KASTEDİYOR

Söz konusu haber ve paylaşım içeriklerinde yer verilen iddiaların Bakanlık mevzuatına dayanmadığı vurgulanan Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Proje Okulları Yönetmeliği'nin 'Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler' başlıklı 8. maddesi, kamuoyunda proje okulu olarak adlandırılan tüm okulları kapsayan genel bir düzenleme değildir. Adı geçen madde, yalnızca Bakanlıkça 'özel program uyguladığı açıkça tanımlanmış ve bu statüsü mevzuatla belirlenmiş okullar' için geçerlidir. Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okullar, TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlıdır. Bu okullar için öğrenci seçimi, 'merkezi sınavda belirli bir başarı diliminde yer alma' şartına ek olarak 'okulun uyguladığı özel programa yönelik özel sınavda başarılı olma' esasına dayanmaktadır."